Lingettes jetables : vraiment indispensables ?

Pour les sols, les meubles, les lunettes, le visage, les fesses du bébé, et même celles des adultes, nous sommes devenus accros aux lingettes. Elles servent à tout. Nous en utilisons 7,3 milliards par an. Pour un jeune papa sollicité dans ce reportage, c'est un outil indispensable. Et l'épidémie de covid a amplifié le phénomène. Nous avons pris l'habitude de désinfecter toutes les surfaces, non seulement à la maison, mais aussi au bureau. Mais toutes ces lingettes ne sont pas sans danger pour notre santé, selon les experts. Nous jetons 233 lingettes par seconde à la poubelle, mais aussi parfois dans les toilettes. C'est devenu un vrai souci pour les stations d'épuration. Elles bouchent tout, créent des pannes à répétition pour un surcoût de 100 millions d'euros par an. Il faut donc apprendre à s'en passer. Certains y arrivent déjà, mais c'est parfois difficile de changer ses habitudes. Plus polluantes que les produits d'entretien classique, plus chers aussi, 16 fois plus, les lingettes n'ont comme attrait que leur côté pratique. C'est pourtant ce qui nous séduit. TF1 | Reportage C. Chapel, F. Moncelle, S. Roland