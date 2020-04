Lingettes : n'en jetez plus !

La crise sanitaire liée au coronavirus n'a pas toujours encouragé les gestes écologiques. Après la fin du tri sélectif, un autre fléau occupe beaucoup les agents d'entretien. Face au virus, nombreux utilisent les lingettes pour nettoyer, tout désinfectés. Les ventes ont explosé, plus 65% par rapport à 2019. Si ces produits calment nos angoisses, elles bouchent aussi nos canalisations. Les professionnels lancent donc un cri d'alarme, ne jetez pas vos lingettes dans les toilettes, mais uniquement dans les poubelles.