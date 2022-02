Lingettes : pas si propres !

C‘est un geste des plus banales. Désinfecter, nettoyer n’importe quel type de surface en un temps record. En 2021, l’année dernière, vous n’avez jamais autant consommé de lingettes : 230 toutes les secondes, plus de 7 milliards. Et vous avez tous une bonne raison de les utiliser. Dans une station d’épuration à Toulouse, les lingettes représentent 40% des déchets quotidiens. Ce que vous voyez sortir de ce tube, ce ne sont que des lingettes usagers qui représentent une benne par jour. Ils sont récupérés des canalisations grâce à cette machine, les dégrilleurs. Mais ce système de filtration est souvent insuffisant. Sur le seul réseau toulousain, les lingettes causent, en moyenne, deux pannes par jour de matériel. Un surcoût qui n’épargne aucune station dans toute l’Union européenne, jusqu’à 100 millions d’euros par an. Si les consommateurs sont tentés de les jeter dans la cuvette, c’est parce que certaines allégations sont trompeuses, comme le “100% biodégradable”. Qu’en pensent les industriels ? Et qu’en est-il de l’impact de ces produits sur notre santé ? Cette association de consommateurs a analysé une douzaine de lingettes désinfectantes, les deux tiers contiennent des substances toxiques. Sachez que des alternatives simples et moins coûteuses existent, comme les chiffons en microfibres que vous pouvez imbiber de savon noir ou de vinaigre blanc. T F1 | Reportage T. Leproux, M. Derre, I. Zabala