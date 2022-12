L'intelligence artificielle ne manque pas de conversation

Chat GPT est un robot capable de tenir une conversation et de progresser. Écrire une lettre de motivation, un scénario de film ou résoudre un problème mathématique, il est possible de lui demander n'importe quoi. Mise en ligne il y a quelques jours, plus d'un million d'internautes l'ont déjà essayé. Cette intelligence artificielle fascine le public et les médias américains. En effet, Chat GPT peut répondre à la question posée lors de l'épreuve de philo du baccalauréat "peut-on échapper au temps ?" . Contrairement aux étudiants, ce robot ne connaît pas la page blanche. "Être capable de travailler avec une intelligence artificielle sans avoir besoin d'être développeur, sans avoir besoin de connaître du code, sans même avoir besoin de savoir comment il marche. À mon sens, le projet GPT Chat est vraiment différent de tout ce qu'on a vu avant", a expliqué Julien Cadot, spécialiste des nouvelles technologies chez Numerama. L'entreprise californienne à l'origine de cette innovation est une organisation à but non lucratif, dont l'objectif est de faire progresser la recherche en intelligence artificielle. Elle n'en est pas à son premier coup d'éclat. Elle a également développé une IA capable de créer des images à partir de texte, même les plus farfelues. TF1 | Reportage A. De Précigout, A. Ponsar