Lionceaux, oursons, panthères... Baby boom au zoo de Thoiry !

Le zoo de Thoiry enregistre un record de naissance. Plus de 50 bébés ont vu le jour depuis le début de cette année 2020. Le responsable de la nourriture distribue chaque jour cinq kilos de fruits aux trois derniers oursons nés dans le parc. Un bébé de trois kilos peut atteindre les 400 kg à l'âge adulte et manger chaque jour jusqu'à 20 kg d'aliments. Un peu plus loin, il y a le petit dernier. C'est un ourson à lunettes de six mois. Puis, deux petits ouistitis pygmées viennent de voir le jour. D'après leur soignante, ils ne sont pas en voie de disparition, mais ils sont plus fragiles par rapport à leurs prédateurs. Ils se nourrissent de fruits, d'insectes et très peu de légumes. Ils ont déjà pour copain un petit singe tamarin. Ensuite, Christophe et Céline veillent sur des bébés panthères des neiges. Pour cette espèce, il ne resterait que 3 000 individus dans la nature. Avec des mères très protectrices, il est difficile parfois de voir les petits. Et avec la chaleur, le meilleur moyen de voir tous ces animaux, c'est encore de trouver des points d'eau. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.