Lionel Messi fait ses adieux au FC Barcelone et se rapproche du Paris Saint-Germain

À l’aéroport du Bourget en Seine-Saint-Denis, des dizaines de supporters parisiens sont prêts à attendre des heures l'arrivée de Lionel Messi. “On a vu quelqu’un tweeter qu’il arriverait vers 20h35”. “J’espère qu’il va arriver vite et on espère qu'on est au bon endroit surtout”. “On va patienter, c'est Messi quand même”, disent-ils. D'heure en heure, l’Argentin semble se rapprocher du Paris Saint-Germain. Ce matin à Barcelone, Lionel Messi a fait ses adieux à son club de toujours. L'émotion était trop forte. Il n’a pas pu retenir ses larmes. “Je n'ai jamais imaginé mes adieux, parce que je n’y pensais pas. Je ne les imaginais pas ainsi, mais avec du public sur le terrain”, a-t-il déclaré en conférence de presse devant ses ex-coéquipiers présents dans la salle. À l'extérieur, des centaines de Catalans refusent de voir partir leur Messi. “C'est le meilleur de tous les temps, c'est notre fils. Il a grandi ici à Barcelone et là, il nous quitte comme ça, je suis dévastée”. Lionel Messi, c’est une fidélité au maillot barcelonais. Durant 20 ans, il a disputé 778 matchs, inscrit 672 buts et remporté 6 ballons d'or. Un record absolu. Pour les supporters parisiens, son arrivée relève du miracle. “Personne ne pouvait s’y attendre”. “C’est le meilleur joueur du monde, probablement de l'histoire”. “C'est une institution à lui-même Messi”, réagissent-ils. Du haut de ses 34 ans et de son mètre 69, la star argentine suscite les rêves les plus grands. “On va avoir la Ligue des champions avec lui“. À Paris, Lionel Messi pourrait toucher un salaire annuel net de 40 millions euros. Un contrat de trois ans l'attendrait, mais rien n'est encore signé. D'après nos informations, les discussions pourraient aboutir dans les toutes prochaines heures.