L'Iran admet avoir abattu "par erreur" l'avion ukrainien

Volte-face générale en Iran. Le régime a finalement reconnu sa responsabilité dans le crash de l'avion ukrainien qui a fait 176 morts. L'appareil a été abattu "par erreur" par un missile iranien. Touchés par la perte de leurs citoyens, la Suède, l'Afghanistan et le Canada exigent une enquête impartiale et la poursuite des coupables. L'Ukraine a aussi demandé des compensations financières.