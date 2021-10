L'IRM la plus puissante du monde

Pour le voir fonctionner, il aura fallu acheminer un aimant de 132 tonnes, aménager sur le site du CEA un local à l'échelle du mastodonte, puis le paramétrer. Et voici Iseult, un appareil d'imagerie médicale hors normes. Son champ magnétique est presque quatre fois plus puissant qu'une IRM classique. Impossible encore aujourd'hui d'y glisser un être humain, alors pour sa première utilisation, les chercheurs ont choisi un petit marron. "Parce que c'est un légume qui comme tous les légumes contient beaucoup d'eau. Et le corps humain et le cerveau en particulier contiennent beaucoup d'eau", explique Cécile Lerman, ingénieure chercheuse "Neurospin" au CEA Paris-Saclay. Et découvrez comme vous ne l'avez jamais vu dans la vidéo en tête de cet article l'intérieur du petit marron. Dans une résolution inégalée, 400 microns soient l'équivalent de l'épaisseur de dix cheveux, et ce n'est qu'un début. Un outil révolutionnaire pour les neuroscientifiques. Aujourd'hui, ils explorent le cerveau à l'échelle du millimètre. Demain, ils pourront découvrir comment les neurones interagissent entre eux. Les perspectives médicales sont vertigineuses. Les chercheurs vont pouvoir étudier certaines maladies, comme la schizophrénie ou Alzheimer et peut-être les soigner. Encore quelques mois de patience et de réglage, l'IRM accueillera ses premiers volontaires.