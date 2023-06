Première mondiale : Lisandro, 8 mois, a été opéré et sauvé avant sa naissance à Paris

C'est un petit garçon de huit mois en pleine forme que nous rencontrons. Lisandro sourit beaucoup, joue avec sa grande sœur et grandit normalement. Un plaisir que ses parents savourent tous les jours. Eux qui le pensaient condamné alors qu'il était dans le ventre de sa mère, Élodie Ramos. C'est son gynécologue qui va déceler une anomalie. Il contacte immédiatement les équipes de l'hôpital Necker à Paris, et le diagnostic tombe. Le fœtus souffre d'un anévrisme de la veine de Galien, une pathologie très rare, qui provoque un afflux de sang trop important vers le cerveau, et fatigue le cœur. Les chances de survie sont de l'ordre de 10%, mais l'équipe du professeur Olivier Naggara, neuroradiologiste, propose une opération jamais réalisée in utero. Les médecins vont introduire une seringue jusqu'au cerveau du fœtus, par laquelle il place un petit cathéter, qui va déposer des fils de platine. Ces fils vont ensuite colmater la veine dilatée et empêcher les afflux de sang. Une opération qui n'a duré que 45 minutes, mais c'est une première dans le monde. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Adda, C. Bayle, J.Y. Mey, C. Le Bigot