Lisbonne : quand les pèlerins animent la ville

Dans la matinée du samedi 5 août, les Polonaises que l'on a croisées, avaient le choix entre la pénombre des églises ou le lever de soleil sur le Tage. Pour ces Françaises en revanche, les JMJ ont un goût de vacances et de découvertes, loin des clochers. C'est à pied que ces Bourguignons font l'ascension des collines de Lisbonne, en pèlerins. Le budget moyen des participants Français est de 750 euros. C'est la moitié de celui d'un touriste ordinaire. De jeunes pèlerins qui reçoivent des paniers repas et logent dans des gymnases ou dans des écoles. Il n'y a pas de cartes postales ni de boules à neiges, ils préfèrent s'échanger entre eux, des souvenirs de leur rencontre. Ce week-end dans la ville, les pèlerins sont deux fois plus nombreux que les habitants. Et pour sortir de Lisbonne, dans les transports, il faut accepter d'être un peu plus serrés que d'habitude, pour arriver là où le Tage se jette dans l'océan. C'est aussi là où il devient difficile de distinguer les pèlerins des touristes. TF1 | Reportage F. de Juvigny, V. Gauquelin