Lisieux : que s'est-il passé ?

Noémie, Esteban et Lenie se sont donné rendez-vous devant leur collège à Lisieux. Ils ont accroché une banderole, où chacun a écrit quelques mots en hommage à leur principal décédé. La mise en place de la lutte contre le harcèlement était une priorité absolue pour Stéphane Vitel. Avec l'émotion, viennent les questions. Pourquoi et comment ce dernier a-t-il perdu la vie ? Il est 6h, samedi matin, quand le principal reçoit une alerte sur son téléphone. L'alarme du collège s'est déclenchée. Il est sur la route des vacances avec sa famille, mais il fait demi-tour pour se rendre sur place. D'après le témoignage de son épouse, il voit une porte grande ouverte et entre seul dans l'établissement. A 6h50, son corps est retrouvé inanimé. Que s'est-il passé entre le déclenchement de l'alarme et la découverte du corps de la victime ? Pour l'épouse du principal, il n'y a aucun doute, son mari a reçu un coup sur la tête. Analyse des caméras de vidéosurveillance, relevé d'empreintes, inspection de chaque recoin du collège, le travail de la police se poursuit, mais de nombreuses questions restent en suspens. L'autopsie du corps, lundi, permettra peut-être d'apporter des réponses.