Listenbourg : le pays qui existe… presque

Il n’a pas fait les choses à moitié, une page officielle, un drapeau, et même un hymne. Chanter juste, ce n’était pas une priorité, mais plutôt faire le buzz sur Internet. Un jeune Français a créé virtuellement le Listenbourg, qu’il a placé au Nord du Portugal. L’idée, c’est de se moquer du mauvais niveau de géographie des Américains. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes se sont emparées du canular. “Le pays a désormais un gouvernement, une police, une équipe de foot …” Le Comité de JO de Paris s’est même pris au jeu en invitant cette 207è délégation en 2024. En une semaine, c’est devenu la destination à la mode. Plusieurs vraies marques du voyage, de la restauration, de la téléphonie ont vu là aussi une manière de communiquer. Même des responsables politiques surfent sur le phénomène, des jeunes derrière Macron à Olivier Faure, d’Éric Zemmour à Jean Lassalle. Il ne manquait plus que la météo de TF1. Jusqu’où ira le buzz ? Le Listenbourg fait parler aux Etats-Unis, en Asie. Et vous, êtes-vous prêts à embarquer pour ce pays imaginaire ? TF1 | Reportage Y Hovine, L. Poupon, Q. Trigodet