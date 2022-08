Littoral Atlantique : alerte aux noyades

Le risque de noyade est élevé, douze sauveteurs sont en alerte sur la plage de Carcans (Gironde). Le danger : se faire emporter par une baïne masquée par la houle. Ces trous d'eau se forment entre deux bancs de sable et entraînent les nageurs vers le large. Il faut impérativement se baigner dans les zones surveillées pour éviter de se faire piéger par le courant. Le danger est constant sur le littoral aquitain. Les vacanciers, conscients du danger, profitent de l'océan avec prudence : "on reste juste au bord avec de l'eau aux genoux et dans la zone surveillée" ; "si je sens que je me fatigue, je reviens tout de suite" ; "on peut vite se faire emporter quand on est adulte, alors, pour les enfants, c'est encore plus important je pense". Le danger sera plus important ce samedi après-midi avec la marée descendante. En mai dernier, quatre baigneurs sont décédés sur les plages du sud-ouest. TF1 | Reportage A. Vieira, N. Forestier