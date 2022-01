Littoral : encore plus beau vu d'en haut

Le soleil rasant de l’hiver détache du paysage ces amas roches magmatiques, ces vestiges d’une ancienne montagne s’embrase, ce matin, jusque dans le ciel, le royaume de Rodolphe Marics. Depuis plus de quinze ans, ce Breton survole les plus beaux endroits de sa région, comme ici, à Trégastel. Rodolphe Marics est à la fois pilote et photographe professionnel. Deux patients en une. En un éclair, il passe de 200 à 60 km/h. Tourne autour de sa cible et tire plusieurs rafales de photos. Les images aériennes offrent des perspectives différentes. La Bretagne est une grande région maritime. Une autre planète fragile, protégée par le gardien du site, Julien Huron. Rodolphe Marics aime partager toutes ses images aériennes avec ses amis pilotes. Parfois, ils volent ensemble le long de leurs frontières pour aller tutoyer le sommet du mont Saint-Michel. Vue du ciel, la merveille semble solitaire, loin des trois millions de visiteurs qui la fréquentent chaque année. T F1 | Reportage M. Pirckher, T. Lagoutte