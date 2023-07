Livraison : bientôt un boulot de robot

Ce petit robot vient de prendre ses marques dans cette commune au nord de Londres. Sa mission, livrer des colis, jusqu'à 40 par jour en toute autonomie. Opérationnel depuis quelques semaines, il fait déjà partie du paysage. Il trouve son chemin tout seul jusqu'au destinataire. Un code secret à composer et le coffre s'ouvre. Aucun risque d'accident selon les créateurs, il a été particulièrement bien élevé. Il s'arrête même au passage piéton avant de traverser. Actuellement, ce robot n'a que le trottoir comme terrain de jeu. Celui-ci en revanche a été spécialement conçu pour les terrains hostiles. Il se pilote à distance, à la manière d'un jouet télécommandé. Aucun obstacle ne lui fait peur. Ce robot articulé n'est qu'un prototype. À l'horizon 2025, il réalisera des travaux là où l'humain ne peut pas accéder et peut-être qu'il sera transporté à bord de ce drone. D'ici quelques années, il pourrait voler jusqu'à cinq fois la vitesse du son. Plus de 6 000 kilomètres par heure. Le tout alimenté à l'hydrogène avec des émissions de gaz à effet de serre considérablement réduites. TF1 | Reportage J. Maviert, X. Boucher