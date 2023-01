Livraison d'armement : les Occidentaux passent-ils à l'offensive ?

C’est un blindé léger qui a fait ses preuves lors des opérations en Afghanistan et au Mali. Bientôt, il sera sans doute le premier véhicule occidental de ce genre à rejoindre le front ukrainien. Paris dispose de 245 chars, AMX-10 RC en fin de vie, mais capable de détruire des blindés ennemis à une distance de deux kilomètres. Le nombre de chars promis à l’Ukraine est inconnu, mais il s’agit bien d’un changement de stratégie. Avec une portée de tir de deux kilomètres, ce char n’est pas l’arme la plus puissante livrée par la France à l’Ukraine. Les deux systèmes de lance-missiles anti-aérien Crotale peuvent atteindre une cible jusqu’à huit kilomètres dans les airs, les 18 canons Caesar sur place, eux, ont une portée de 40 kilomètres, et les deux lance-roquettes LRU tirent jusqu’à 70 kilomètres. En ajoutant à ces matériels des blindés et des munitions, l’aide militaire de la France à l’Ukraine atteint 472 millions d’euros. Un chiffre qui la place au onzième pays donateur. Mais pour Paris, il n’y a aucun acte d'agression contre Moscou. 24 heures après l’annonce française, les États-Unis et l’Allemagne ont suivi, la livraison de ces chars légers supplémentaires permettra à l’Ukraine d’intensifier ses offensives. Elle marque aussi une nouvelle escalade dans le conflit. TF1 | Reportage B.Christal, S. Deperrois