Livraison de Noël : itinéraire d'un colis

Avec un peu de chance, ce cadeau pourrait être encore sous le sapin à Noël. Il doit arriver à temps à Montpellier dans l'Hérault. Première étape, il faut se rendre au bureau de poste le plus proche. Pour un Colissimo standard comme le nôtre, comptez 13 euros. L'objectif est que le cadeau arrive à destination sous 48 heures. Le colis est donc prêt pour son grand voyage. Il a été accompagné d'une petite puce GPS pour pouvoir le suivre à la trace. Dans ces locaux à Paris, on s'active. Il y a trois fois plus de colis en cette période de fêtes. Deux heures plus tard, un transporteur vient récupérer notre paquet et des centaines d'autres. Ils passeront la nuit dans la capitale. Dès le lendemain matin, ils vont être acheminés vers un centre de tri au Thillay (Val-d'Oise), un des quatre plus grands du pays. Concernant notre paquet, à moins de trois minutes sur le tapis, il va être pesé, mesuré, photographié et scanné pour qu'on ne perde jamais sa trace. Après quoi, il prend la route vers Montpellier. Un trajet de dix heures que nous avons pu suivre grâce à notre puce GPS. Arrivé dans la soirée, notre colis est traité au petit matin dans un centre de distribution. Il est sur un nouveau tapis, scanné à nouveau. Et s'ensuit une organisation millimétrée pour que notre colis et ceux des autres puissent être prêts à temps pour la livraison. Peu avant midi, notre colis a été livré dans nos bureaux montpelliérains moins de 48 heures après l'avoir posté. Le délai a été bien respecté. TF1 | Reportage L. Attal, A. Bacot, D. Blondeau, L. Garcia