Livraisons d'armes : l'Occident passe à l'offensive

C'est dans la base militaire de Canjuers dans le Var qu'une quarantaine de soldats ukrainiens doivent se former au maniement de ces canons Ceasar, fabriqués en France. En Irak, ils sont déjà utilisés par les militaires français en opération. Montés sur des camions, ils sont capables d'atteindre une cible à 40 km. La France annonce qu'elle en livrera une dizaine à l'Ukraine ces prochains jours. Jusqu'ici, la France se limitait à des missiles antichars. Elle donne désormais aux Ukrainiens des moyens pour attaquer. Le coût de cette aide militaire s'élèverait à près de 100 millions d'euros, c'est deux fois moins que le Royaume-Uni. Ce dernier promet l'envoi de 120 blindés et réfléchit à envoyer des chars. Une aide précieuse, mais bien inférieure à celles des Américains avec 4 milliards d'euros d'artilleries. Les Américains annoncent un nouvel envoi de 70 obusiers et de drones. Chargés d'explosifs, ces drones ont été spécifiquement développés pour les besoins des Ukrainiens. Infliger de lourdes pertes russes pour faire changer d'avis leur président. C'est le nouveau pari des occidentaux, aux risques d'une nouvelle escalade dans cette guerre. T F1 | Reportage J. Cressens, P. Marcellin