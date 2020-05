Livraisons en période de confinement : des supermarchés "fantômes" au service des clients

Les supermarchés font partie des rares commerces à avoir l'autorisation d'ouvrir. Des supérettes fermées, par endroits, sont loin d'être inactives. Elles servent d'entrepôt aux commandes passées sur Internet. Ce nouveau mode de fonctionnement leur permet de satisfaire toutes les demandes en ligne. Actuellement, un magasin enregistre en moyenne une centaine de commandes par jour, six fois plus qu'en temps normal. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/05/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1 sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.