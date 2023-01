Livraisons : la misère des sous-traitants

Christophe est à la tête d'une petite société de livraisons. Mais aujourd'hui, il n'y a plus un seul colis dans son camion. Il a placé son entreprise en liquidation judiciaire et doit revendre 17 de ses véhicules pour éponger une partie de ses dettes. Depuis trois ans, il travaillait comme sous-traitant pour des entreprises de e-commerces et des plateformes de livraison. Selon lui, ce sont les conditions de travail imposées par les gérants du secteur qui sont responsables de la mort de son entreprise. Les conditions contractuelles sont abusives et les prix de livraisons sont tirés vers le bas. Comme Christophe, des dizaines de petits patrons, dans le transport, mettent la clé sous la porte tous les mois, au pays. Pourtant, le marché de la livraison ne s'est jamais aussi bien porté. Avec 1,7 milliards de colis livrés, le chiffre d'affaire du secteur a atteint 9,6 milliards d'euros en 2021. On ne le sait peut-être pas, mais pour acheminer toutes ces marchandises jusqu'à nos portes, les géants de la livraison expresse font, presque tous, appel à des sous-traitants. Aujourd'hui, près de 400 000 petites entreprises se disputent ce marché ultra concurrentiel. TF1 | Reportage A. Bourdarias, P. Bouffard