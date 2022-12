Livraisons : le transport fluvial a le vent en poupe

Son camion de livraison n’est pas comme les autres, c’est un petit conteneur maritime sur quatre roues, arrivé en centre-ville par bateau. À Dieu le poid lourd diesel polluant pour livrer les colis. Quelques heures avant, dans la nuit, les colis ont été transportés sur la Seine entre leur entrepôt et le centre de Paris, quatre heures de navigation nocturne, c’est lent, et pour l’entreprise, un peu plus cher que par la route, mais c’est presque trois fois moins polluant qu’un vieux camion et c’est intéressant pour le client. Les délais de livraison sont plus fiables. Les livraisons sont effectuées en camions électriques. C’est un investissement d’un million et demi d’euros, et cela n’a l’air de rien, mais c’est le mini conteneur, facilement déplaçable qui a permis le projet. D’ici quelques années seulement, les entreprises ne pourront plus livrer en centre-ville avec des camions polluants. La réglementation des zones dites “à faible émission", est contraint à trouver des solutions TF1 | Reportage P. Gallaccio, V. Abellaneda