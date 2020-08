Livres : une rentrée à quitte ou double

Cinq cents nouveaux livres sont arrivés en librairie pour assouvir et confirmer peut-être cette nouvelle soif de lecture qu'on a constatée après le confinement. Les ventes ont bondi de 20 % en juillet. Pour cette rentrée littéraire, les maisons d'éditions misent sur leurs auteurs phares. Autant dire que l'enjeu est énorme pour elles. Les écrivains moins connus ont choisi pour la plupart de décaler leur sortie à l'année prochaine.