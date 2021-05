L'objectif des 20 millions de primo-vaccinés bientôt atteint ce 15 mai ?

Ce centre de vaccination parisien reçoit un rendez-vous toutes les dix minutes. Ce samedi matin, il affiche complet même en plein week-end de l'Ascension. Toutes les tranches d'âges en ont profité. Le centre est resté ouvert depuis jeudi avec comme objectif : maintenir les cadences. Ce vendredi, plus de 437 000 personnes ont été vaccinées dans le pays. C'est un nouveau record. En tout, plus de 19, 7 millions de Français ont reçu une première injection. Ce samedi soir, on devrait donc atteindre les 20 millions promis par le gouvernement. Un chiffre rendu possible car de nombreux personnels n'ont pas fait le pont. Un rythme également maintenu grâce à des livraisons massives de vaccins par endroits. Nous l'avions constaté dans ce vaccinodrome jeudi : "la semaine dernière, nous avions 5 000 doses. Cette semaine on devait en avoir 9 000 et au final on va avoir jusqu'à un peu plus de 11 000", affirme Alexandre Agogué. Tout cela alors que de nombreux centres sont fermés. Ce week-end, en Île-de-France, seul un centre sur trois vaccine.