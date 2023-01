Location longue durée : et maintenant les voitures d'occasion

En changeant de voiture récemment, une conductrice bordelaise a opté pour la location longue durée d'une occasion, avec 7 000 km au compteur et un prix à environ 20% moins cher qu'un véhicule neuf. Chez un concessionnaire, la location longue durée des voitures d'occasion a bondi de 44% en un an. Les clients délaissent peu à peu les véhicules neufs. Certains optent aussi pour cette solution temporaire avant de franchir le pas vers l'hybride ou l'électrique. Louer plutôt qu'acheter sa voiture, les mentalités changent. Les véhicules dits reconditionnés, loués par les concessionnaires, ont de faibles kilométrages : entre 10 000 et 40 000 km. Matthieu Lafont est un précurseur. Créé en 2016, son site Internet de location de voitures d'occasion explose aujourd'hui. En 2022, les professionnels ont enregistré plus de 180 000 transactions de location d'occasion. Mais attention, le leasing est un engagement sur la durée. Alors, mieux vaut bien lire les conditions du contrat avant de signer. TF1 | Reportage G. Guist'hau, C. Devaux