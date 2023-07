Location de vacances : attention, vous pouvez être filmés

Christophe, Jeanne-Marthe et leurs enfants ont loué une maison pour les vacances et leur arrivée est filmée. Le logement est équipé d'une caméra à l'entrée. Le propriétaire l'a installé pour éviter les mauvaises surprises. Les locataires ont été informés de la présence d'une caméra et n'y voient aucun inconvénient ; au contraire, cela les rassure. En revanche, il est impossible pour eux d'imaginer être filmés à l'intérieur du logement. À certaines conditions, les propriétaires ont le droit d'installer des caméras à l'intérieur du logement. Elles doivent être visibles, explicitement indiquées dans l'annonce, et installées en dehors des salles de bain, des chambres et de toutes pièces avec un couchage. Les règles sont parfois enfreintes par des propriétaires malintentionnés.