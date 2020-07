Locations de vacances : gare aux arnaques !

Face à la demande élevée cette année, les arnaques à la location se multiplient. De fausses maisons mais de vraies factures et un argent qui disparaît dans la nature. De nombreuses familles ont payé en dehors d'une plateforme de location de vacances. Le site qui héberge l'annonce a ainsi refusé de les rembourser. La direction a décliné toute responsabilité. Une des victimes témoigne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/07/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.