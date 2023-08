Locations de vacances : les nouvelles arnaques

Benoît est arrivé il y a quelques jours dans ce village de vacances de Royan. Il y loue une petite maison, où il va passer les deux prochaines semaines en famille. Un plan B trouvé in extremis, à quelques jours seulement du départ et loin des vacances qu’il avait envisagées, car le Nancéien a été victime d’une arnaque à la fausse annonce, sur une plateforme de location. Il nous fait voir le logement qu’il aurait dû avoir. L’hiver dernier, il trouve l'appartement en bord de mer à Royan. Il règle 1 900 euros, puis tente de joindre le propriétaire pour quelques renseignements. Aucune réponse pendant plusieurs mois, mais il y a quelques jours, il a reçu un coup de téléphone du propriétaire lui disant que la maison était déjà louée sur une autre plateforme. Abritel l’a intégralement remboursé, mais ce genre de mésaventure se multiplie ces dernières années sur la toile. Quand ce ne sont pas des fausses annonces, les escrocs ont une autre méthode pour vous attirer dans leurs filets. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. Barth, S. Petit, P. Mislanghe