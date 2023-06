Locations saisonnières : alerte aux arnaques

Des milliers d'annonces disponibles pour toutes les destinations, des appartements, des maisons, des villas à portée de clic... Mais comment être sûr de ne pas tomber sur une arnaque ? Il y a trois ans, Patricia Guilbert, assistante d'éducation, pensait avoir trouvé l'annonce idéale. Elle débourse 5 600 euros pour un séjour au Pays Basque. Elle a pourtant été victime d'une arnaque à la location. Derrière cette arnaque, une même technique, la personne qui poste l'annonce n'est pas le propriétaire de la villa, mais un escroc qui en a volé les photos. Une tromperie quasiment indétectable sans aucune possibilité de se faire rembourser. Comme Patricia, 60 clients lésés ont porté plainte contre le site Abritel qui a été condamné à les indemniser. Leur avocat espère que ce jugement ferait jurisprudence et demande au site de location de mieux protéger leurs utilisateurs. Contacté, le site Abritel affirme prendre le risque de fraude très au sérieux et assure que des contrôles sont effectués. C'est aussi le cas chez Particulier à Particulier où une équipe de vérificateurs scrute le profil de tous les annonceurs. En moyenne, 10 % des 30 000 annonces de location ne seront jamais publiées. La moindre information peut révéler la fraude. Depuis mars 2022, près de 7 000 plaintes pour fausses locations ont été déposées en ligne. Pour être sûr d'être protégé en cas de fraude, ne contactez jamais un propriétaire en dehors du site où son annonce est hébergée et payez toujours votre location via la plateforme sécurisée du site concerné. TF1 | Reportage B. Delaubert, E. Fourni