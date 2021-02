Locations saisonnières interdits : polémique à Nice

Avec une vue splendide, face à la mer, un appartement s'était loué sans problème pour les vacances de février. Or, l'arrêté municipal en vigueur depuis ce samedi matin, interdit à Nice les locations saisonnières pendant au moins deux semaines. Une perte de 3 000 euros pour le propriétaire de l'appartement. Il pensait avoir investit dans une valeur sûre. Selon le maire de Nice, cet arrêté vise à limiter le flux des touristes pour freiner la propagation du virus. Ce qui est difficile à entendre pour les professionnels du tourisme. Ainsi, un recours a été déposé et le tribunal administratif devrait se prononcer lundi. À Nice, le taux d'incidence du Covid-19 est le plus élevé de l'hexagone alors les Niçois accueillent plutôt bien cette mesure prise par le maire. Mais moins de touristes, c'est moins de chiffre d'affaires pour les commerces. Dans les villes voisines, les locations saisonnières sont autorisées. Il y aurait une forte augmentation des demandes depuis quelques jours.