L'océan bientôt protégé !

C'est une éclaircie dans un contexte qui apparaît souvent sombre pour l'environnement. Cette nuit, tonnerre d'applaudissements dans une salle de l'ONU, à New York. Les délégués des 193 États membres ont jeté les bases du premier traité de protection de la haute mer. Une date historique pour les défenseurs des océans. "Je suis ravie moi. Je trouve ça formidable", lance Françoise Gaill, océanographe au CNRS. Jusqu'à présent, seule une zone de 370 km autour des rivages, en bleu clair, est sous le contrôle des États qui les possèdent. Le reste, qui représente la moitié de la planète, est une zone de non-droit. Le traité pourrait permettre de sanctuariser certains secteurs, en créant des aires marines protégées, comme par exemple, la zone Clarion-Clipperton, dans le Pacifique. "Il existe des ressources en minerais telles que le cobalt, le nickel ou le cuivre. Et il y a une convoitise d'un certain nombre d'industries minières pour aller exploiter ces ressources", explique François Chartier de Greenpeace. Reste aux États à ratifier ce traité et à le mettre en application le plus concrètement possible. TF1 | Reportage M. Izard, J.L. Perez