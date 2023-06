L'océan n'a jamais été aussi chaud

Il n’a jamais fait si chaud sous l’eau. Une canicule marine, comme on n'en avait encore jamais observé. Le dernier relevé effectué le 11 juin montre en surface une température de 22,7 degrés en moyenne dans tout l’Atlantique nord. C’est un degré de plus que la normale. Ce réchauffement global provoque de véritables incendies sous-marins. Sur la côte basque, l’Atlantique est en ce moment à 24 degrés, trois de plus que d’habitude. La Méditerranée atteint déjà 25 degrés, cinq de plus que l’an dernier. C’est ce que les scientifiques appellent "des anomalies de température". Cela pourrait provoquer cet été, dans l’Hexagone, des orages plus violents, et en Méditerranée, des épisodes cévenols plus fréquents. Un dérèglement climatique auquel vient s’ajouter cette année le retour d'El Niño. Pour le coup ce phénomène est naturel. Il revient tous les trois à sept ans dans le monde depuis des centaines d’années. L’océan Pacifique se réchauffe et provoque des perturbations atmosphériques partout sur le globe. TF1 | Reportage J. Corbillon