L'odyssée du Marion Dufresne dans les Terres Australes

Depuis 25 ans, le Marion Dufresne est le seul lien régulier avec les territoires français les plus improbables. Sa silhouette se découpe parmi les albatros, les éléphants de mer des Kerguelen et les manchots des îles Crozet. Le Marion Dufresne est avant tout un navire océanographique et un ravitailleur. Mais à chaque voyage, il embarque une dizaine de touristes. Ce bateau n'est pas seulement un moyen de transport, c'est un porteur d'histoire. Voici son odyssée.