L'œil de Las Vegas : une sphère à deux milliards

Imaginez-vous survoler Las Vegas confortablement assis au fond de votre fauteuil quand soudain à travers le hublot, une chose vous observe, un œil géant. En réalité, c'est le plus grand écran LED au monde, 54 000 m², presque l'équivalent de huit terrains de football. La Sphère et ses 1,2 million de petites LED peut afficher à peu près tout. À terme, l'entreprise à l'origine de sa création, veut en faire un panneau publicitaire XXL. La construction a duré cinq ans et a coûté plus de deux milliards d'euros. À l'intérieur, il y a une salle de concert qui sera inaugurée dans quelques semaines. Ce n'est pas la première extravagance pour Las Vegas, mais cette sphère fait beaucoup parler d'elle, et pas toujours en bien. En effet, les lumières sont tellement puissantes qu'elles ont tendance à éblouir ou à distraire les automobilistes. À proximité de cette merveille, les accidents et les embouteillages ont augmenté. Mais ces désagréments ne devraient pas durer longtemps, car à Las Vegas, capitale mondiale du jeu et des divertissements, les habitants finissent toujours par s'habituer à la fantaisie. TF1 | Reportage A. De Précigout, A. Poupon