“L’œil du feu” : l’énorme incendie au large du golfe du Mexique

Il a été baptisé l’œil de feu. Plus de cinq heures ont été nécessaires pour venir à bout de ce spectaculaire incendie à proximité d’une plateforme pétrolière au milieu du golfe du Mexique. Pour y parvenir, des navires spécialisés ont déversé, non pas de l’eau mais de l’azote sur les flammes. Selon un premier rapport, des conditions météos difficiles seraient à l’origine de la rupture d’une canalisation de gaz sous-marine située à moins d’un mètre de la surface. La fuite de gaz aurait provoqué une explosion, suivie d’un incendie tout près de la plateforme épargnée, selon la compagnie Petroleos Mexicanos. “L’incendie a été éteint à 10 heures 45… aucun blessé n’est à signaler et il n’y a pas eu d’évacuation”, a précisé la société. Ce n’est pas le premier incident pour cette entreprise mexicaine au cœur de plusieurs scandales environnementaux. En 2019, au nord de la capitale Mexico, l'explosion d’un oléoduc, une canalisation transportant le pétrole brut, avait fait plus de 100 morts.