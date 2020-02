Logement étudiant à Lille : un sur deux des bâtiments insalubre

Dans certaines régions, la question du logement est devenue dramatique pour les étudiants. Un problème récurrent et reconnu par les autorités qui, malgré tout, affirment ne pas avoir de solution. Sur les 45 bâtiments universitaires à Lille, un sur deux est en mauvais état. Pour pouvoir rénover l'ensemble de ces résidences étudiantes, il manquerait encore 30 millions d'euros. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.