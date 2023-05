Logement : le succès des maisons à finir

C'est une remise de clés un peu spéciale pour Donovan et Sarah. Le constructeur a fait sa part du travail, le gros œuvre. Pour le reste des travaux, les heureux propriétaires de ce pavillon à 98 000 euros, sans le terrain, vont devoir se débrouiller tout seuls. Il faut quand même savoir se projeter. C'est qu'on appelle une maison à finir. Les professionnels s'occupent des fondations, des murs, de la toiture, et des fenêtres. En revanche, ce sont les acquéreurs qui réalisent les cloisons, l'électricité, la plomberie, les sols, et les peintures. Pour tout ça, ils reçoivent leur kit d'installation. Pour Donovan et Sarah, ça sera du placo, de la laine de verre, des câbles, tout le nécessaire pour finir la maison rapidement. Ces maisons"prêtes à finir", ne connaissent pas la crise. Quand le secteur du bâtiment s'effondre, elles enregistrent une hausse des demandes. Leur point fort est le prix, jusqu'à 30% moins cher que la concurrence. Jean-Charles Ridoni, chauffeur livreur et Sophie, institutrice, ont tenté de faire construire leur maison par un professionnel classique, leurs demandes de prêts ont toutes été refusées. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Poissonnet, V. Abellaneda