Logement : pas simpe de construire en campagne

À quelques kilomètres du Mont Saint-Michel, Cédric cherche désespérément un terrain. Il en visite un, au milieu d’un lotissement. Bien trop petit à son goût. Et pourtant, c’est l’une des rares parcelles disponibles dans la région. Ici, la demande explose et les communes ont parfois du mal à y répondre car elles ont des contraintes. Pour protéger les sols naturels, la loi limite de plus en plus ce qu’on appelle leur artificialisation. Autrement dit, le bétonnage. À Avranches, la mairie avait choisi ce petit terrain pour accueillir un nouveau lotissement, mais le projet est bloqué. Le plan d’urbanisme a été retoqué par le préfet et par la justice qui estimaient qu’il consommait trop d’espace naturel. Ce qui a agacé l’élu, Jacques Lucas, premier adjoint (SE) au maire d’Avranches, délégué d’urbanisme. Difficile de construire sur des terrains vierges, difficile aussi en centre-ville car Avranches, c’est 10 000 habitants et peu de place. Une partie de la solution se trouve peut-être ici, à Poilley, à dix kilomètres d’Avranches. Dans ce bourg de 400 habitants, une dizaine de logements sont tout simplement à l’abandon. Pierre-Michel Viel, le maire, rêve que ces maisons soient rénovées et vendues ou louées. Mais il est démuni. Très souvent, les propriétaires ne veulent pas y toucher. Ces dernières années, l’agglomération a recensé plus de 2 500 logements vacants. Les élus proposent souvent des aides pour qu’ils soient remis sur le marché et que leur commune profite le mieux possible du succès des campagnes. T F1 | Reportage B. Augey, I. Zabala