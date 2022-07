Logement : qui va finir les 1600 maisons Phénix en chantier ?

Ils en rêvaient depuis longtemps. Faire construire leur maison. Mais depuis trois mois, la famille Douce vit un cauchemar. Son chantier est à l'arrêt. La raison, Geoxia, constructeur des maisons Phénix, est en liquidation judiciaire. Pour l'instant, sans nouvelle de leur constructeur, le couple va devoir trouver un logement. Il souhaite que les travaux reprennent. Mais la partie est loin d'être gagnée, car commence maintenant un casse-tête administratif avec les assurances du constructeur. Dans le cas de Geoxia, il y en a trois dont Imhotep. Mais sa santé financière pose question puisqu'il s'agit d'une filiale du constructeur en cause. Aura-t-elle les fonds suffisants pour indemniser les victimes ? Joint par téléphone, son administrateur se veut rassurant. Il reconnaît que la situation est difficile pour les clients, mais assure tout de même que ce ne sont pas des rêves brisées pour eux. En cas de défaillance, un organisme public pourrait, dans certains cas, prendre le relais. Partout en France, 1 600 projets sont concernés. Et le défi est immense, car une fois que les assurances auront débloqué les fonds, il faudra trouver les constructeurs capables de mener les chantiers à terme. Une société à Cambrai (Nord) croule sous les demandes pour reprendre les travaux sur les maisons Phénix. Le problème, c'est le système de construction que seul Geoxia maîtrise. Aux problèmes techniques s'ajoutent ceux de surcoût. Près de Reims, Florian a acheté, il y a seulement un an, ce terrain sur lequel Geoxia aurait dû construire sa maison. Le chantier n'ayant jamais démarré. Il n'est pas couvert par l'assurance de Geoxia. Il peut donc solliciter d'autres constructeurs. Mais le devis dépasse largement ses capacités d'emprunt. TF1 | Reportage A. Barth, V. Lamhaut, C. Chevreton