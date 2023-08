Logement : ruée sur les locations

Depuis deux mois, Romuald cherche un appartement en location pour sa nièce. Les visites sont devenues son quotidien. À Reims, louer un bien est de plus en plus difficile. Agent immobilier là-bas depuis plus de dix ans, Jordane Frenois n'avait jamais vu cela. Mais pourquoi ce marché est-il à ce point tendu dans toute la France ? C'est en raison de taux d'emprunt trop élevés. Il est impossible pour les locataires d'acheter. Ils restent donc dans leur logement et il y a moins de rotation. En conséquence, dès qu'un bien est mis sur le marché, il s'arrache. Et s'il y a moins de logements disponibles, c'est aussi à cause d'une nouvelle loi. Depuis le début de l'année 2023, il est interdit de louer des biens trop énergivores. "On a pas mal d'appartements qu'on n'a plus du tout la possibilité de louer. Le but est d'amener les futurs locataires à prendre des appartements qui ne consomment pas énormément d'énergie", affirme Muhacir Arslan, gérant de l'agence immobilière Guy Hoquet, à Reims. En France, le nombre d'offres de logements à louer a baissé de près de 30 % ces deux dernières années. TF1 | Reportage R. Asencio, J.Y. Mey