Les logements étudiants  

En France, la rentrée étudiante va coûter plus cher. 2,09 % de plus par rapport à l'an dernier, c'est le triple de l'inflation, selon l'UNEF, le premier syndicat universitaire. De quoi ajouter à la galère des étudiants, pour qui 53 % du budget est consacré au logement. Ils sont en ce moment nombreux à faire la queue dans les cages d'escalier à la quête d'une chambre pour leurs études. Mais de plus en plus de sites sont mis en ligne pour les aider