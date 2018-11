Logements insalubres : pourquoi les mairies n'arrivent pas à en venir à bout ?

On dénombre 600 000 logements insalubres sur tout le territoire. Ce phénomène concerne quelque 2,2 millions de personnes. Et pour entamer des rénovations, le fait de les recenser n'est qu'une toute petite étape dans un long parcours du combattant. En effet, entre les propriétaires, la mairie et les services de l'État, les marges de manœuvres sont étroites. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.