Logements : quand les employeurs deviennent constructeurs

Il vient de décrocher son premier CDI dans une entreprise de fabrication de fenêtres en centre Bretagne. Tout va bien pour Jimmy Pelé, bien payé, heureux dans son travail, sauf qu’il n’a toujours pas trouvé de logement stable. Son patron s’en inquiète. L’entreprise est implantée dans une zone enclavée en bordure de Forêt à Beignon. Une ville de moins de 2 000 habitants. Il n’y a pas assez de logements pour les 650 employés. Ce qui a pour résultat que certains parcourent jusqu’à 80 kilomètres pour venir travailler, d’autres, de plus en plus nombreux, s’y refusent. Démission, refus de poste, le service des ressources humaines a de plus en plus de difficultés à recruter. Sur une cinquantaine de personnes embauchées l’an dernier, seule une vingtaine à une trentaine seulement sont restées parce qu’elles n’arrivent pas à se loger sur le secteur. Le patron a donc décidé de faire construire un lotissement sur un terrain qu’il vient d’acheter à la municipalité. TF1 | Reportage F. Chadeau, S. Deperrois