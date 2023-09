Logements sociaux : le préfet du val-d'Oise expulse ses trafiquants

Les forces de l'ordre ont condamné ce 1er septembre l'accès aux occupants de l'HLM du val-d'Oise pour qu'ils ne reviennent pas. Leur expulsion a été prononcée par la justice en mai 2023, à la demande de l'office HLM, car en 2022, 266 kg de résines de cannabis ont été retrouvés, stockés à l'intérieur du logement. Phillippe Court, préfet du Val-d'Oise, dit avoir appuyé 29 demandes d'expulsion cette année 2023. C'est au bailleur social d'annoncer la procédure et la décision est ensuite prise par la justice, puis appliquée par les préfets. Le jeudi 31 août, Gérald Darmanin leur a demandé de faciliter les expulsions de délinquants en citant les cas de trafic de drogues, de rodéos urbains, de destructions ou de violences urbaines. Mais attention, selon le droit, l'expulsion n'est possible que pour des actes de délinquances commis à proximités ou dans le logement. Selon certains offices HLM, les directives du gouvernement auront peu d'effets pour les auteurs de violences urbaines. Le gouvernement souhaite malgré tout que les offices HLM soient mieux informées par la police, sur les faits et gestes de leurs locataires pour pouvoir engager, si besoin, des procédures plus systématiques. TF1 | Reportage B. Augey, L. Attal, G. Vuitton