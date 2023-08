Logements sociaux : peut-on expulser des délinquants ?

L’émeutier, jeune adulte, habitait au rez-de-chaussée d’un HLM avec sa mère et ses frères et sœurs. Il y a quatre jours, toute la famille est expulsée. Pour éviter tout retour, la porte est scellée. La famille ne payait plus de loyer depuis plusieurs mois. C’est la raison légale d'expulsion. Mais sa mise en œuvre, en présence de la police, a été décidée par le préfet, quand ce dernier découvre le profil de l’émeutier. Il a déjà dans son casier judiciaire quinze condamnations, dont plusieurs pour faits de violence et extorsion. Mais surtout, douze mois de prison avec sursis pour le pillage, en juin dernier, d’un magasin à son maître du domicile. “C’est une question de justice sociale, pour les habitants, qui veulent juste vivre tranquillement”, se justifie le préfet. Parmi les voisins, beaucoup trouvent injuste que toute la famille soit expulsée. C’est un tout autre sentiment devant le magasin où a eu lieu le pillage en juin dernier. TF1 | Reportage F.X. Ménage, Q. Trigodet