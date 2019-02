Hausse des prix de l'alimentation : quelle stratégie pour la grande distribution ?

Les prix d'un certain nombre de produits, comme les pâtes à tartiner ou les sodas, ont augmenté depuis ce vendredi 1er février 2019. C'est la conséquence de la mise en vigueur de la loi Alimentation. Son principe consiste à obliger la grande distribution à gagner plus sur ses produits industriels pour mieux rémunérer les agriculteurs. Une obligation que certaines enseignes cherchent déjà à contourner. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.