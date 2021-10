Loi contre l'avortement : une nouvelle étape au Texas

Depuis le 1er septembre, le Texas possédait la loi la plus restrictive du pays en matière d'avortement. Une loi signée de son gouverneur, Greg Abbott, ultra-conservateur. Quand un journaliste lui demandait pourquoi l'avortement en cas de viol n'était plus autorisé, sa réponse fut que "notre priorité au Texas c'est de nous débarrasser des violeurs pour qu'aucune femme, que personne ne soit victime de viol". C'est aussi lui qui a autorisé le port d'arme en public sans permis. Lui encore qui est derrière la suppression du masque obligatoire ou le durcissement des accès aux votes. Un gouverneur qui lorgne l'investiture républicaine pour 2024 et il est persuadé que sa loi sur l'avortement lui fera gagner les suffrages de l'Amérique trumpiste. Il faut dire que c'est désormais la loi la plus restrictive du pays. Interdiction d'avorter après six semaines de grossesse. Une période pendant laquelle la plupart des femmes ne savent même pas qu'elles sont enceintes. Et surtout, ce nouveau texte pousse les citoyens à dénoncer ceux qui aident les femmes à se faire avorter. Une délation récompensée de 10 000 dollars.