Loi "Sécurité globale" : de nouveaux débordements à Paris en marge des manifestations

A Paris, dans le 20ème arrondissement, les débordements de samedi ont laissé place à un paysage de chaos. Au pied des immeubles, on découvre une dizaine de voitures et scooters carbonisés, des dégâts concentrés sur quelques centaines de mètres. Les pompiers ont dû y intervenir à 33 reprises. Ce dimanche matin, deux voisines évoquent un écœurement. "Quand je pense à l'argent qui va être mobilisé pour réparer tout ça... alors que cet argent on pourrait le mettre dans les hôpitaux", déplore l'une d'elles. En plein journée, une banque a été vandalisée devant un agent de sécurité démuni. A l'intérieur, il ne reste plus rien. Tous les dossiers sont partis en fumée. Sur le trottoir d'en face, la patron du groupe Carrefour vient constater lui-même l'ampleur des dégâts. Malgré la casse, le supermarché a réussi à rouvrir ce dimanche. Au total, une quarantaine d'interpellations ont eu lieu à Paris : 25 personnes, dont mineurs, ont été placées en garde à vue.