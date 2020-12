Loi sécurité globale : les casseurs au rendez-vous des manifestations

L'affrontement a commencé 1h30 après le début de la manifestation. Avenue Gambetta dans le 20e arrondissement de Paris, 400 casseurs environ s'en prennent d'abord aux véhicules en tête du cortège contre les violences policières, la loi sécurité globale et la précarité. Selon le ministère de l'Intérieur, il y a eu aujourd'hui 52 000 manifestants dans toute la France contre 133 000 la semaine dernière. Extincteur, pièce de chantier, pierre, poutre... Force de l'ordre et pompiers interviennent sous les projectiles. Plusieurs vitrines d'une agence immobilière et d'une banque sont brisées, son contenu déversé et brûlé. Dans la même avenue où l'essentiel des heurts s'est concentré, le même groupe de casseurs vandalise un supermarché. Scène ubuesque quand la violence et la promenade d'un grand-père se croisent sur le même trottoir. Les forces de l'ordre reprennent le contrôle de la situation. L'essentiel de la manifestation arrive finalement place de la République où la situation est à nouveau très tendue. Le ministre de l'Intérieur a annoncé une vingtaine d'arrestations. Rien, qui ressemble à la situation dans le reste du pays où des manifestations ont également eu lieu dans une centaine de villes, comme Marseille ou Toulouse. Une contestation politique et sociale ou de nombreux syndicats et association ont marché pour la défense des droits sociaux et pour la liberté.