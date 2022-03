Loin des combats, l'angoisse du quotidien

À l’entrée d’Illinka en Ukraine, un checkpoint est non gardé. On est à 150 kilomètres de la ligne de front. En apparence, la guerre n’a pas troublé le quotidien du village. Dans cette supérette, la propriétaire se dit chanceuse, ses rayons sont pleins et le pain frais y est livré tous les jours. Ils sont en sécurité, mais l’atmosphère est toute sauf sereine. La guerre est dans les esprits et dans toute la famille. "Tous les soirs, je me demande si je vais me réveiller demain", s’inquiète une habitante. Dans ce village, qui comptait 1 000 habitants avant la guerre, on n’a croisé que des personnes âgées, aucun enfant, en effet l’école est fermée. Dans le musée local, 3 000 entrées par mois en temps normal, Viktor est ravi d’enfin recevoir des visiteurs. Des reliques militaires glanées dans le village au fil des guerres, sous l’ère soviétique jusqu’au soulèvement de 2014. Comme tous ici, il espère malgré tout que les combatte n’arriveront pas jusqu’à IIlinka, convaincu d’une victoire de l’armée ukrainienne. TF1 | Reportage E. Lefebvre, A. Pocry