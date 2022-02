Loin du SAMU : les infirmières prennent le relais en milieu rural

Dans la Sarthe, nous avons suivi le premier service d'urgence mobile sans médecin. Une infirmière et un aide-soignant partent au secours d'une femme inconsciente. Le dispositif est expérimenté à Château-du-Loir situé à trois-quarts d'heure du SAMU le plus proche. L'idée n'est pas de le remplacer, mais de le précéder. Déclencher en même temps au centre de régulation, il met en moyenne 22 minutes de plus, c'est trop pour une urgence vitale. Les médecins régulateurs se battent sur un territoire trop vaste. Dans tout le département, 40 postes de médecins urgentistes sont vacants. D'autant plus utile que l'hôpital rural doit régulièrement fermer son service d'urgence. Près de 35 000 habitants aux alentours en dépendent. Il faudrait quatre médecins pour faire tourner le service 24h sur 24, mais les candidats ne se bousculent pas. Pour les habitants de Château-du-Loir, les hôpitaux les plus proches sont au Mans, à 50 km, ou à Tours, à 40 km. Depuis sa création cet été, l'équipe paramédicale est appelée tous les jours, 300 interventions en tout. Si l'expérimentation est validée, elle pourra être étendue à d'autres déserts médicaux. TF1 | Reportage J. Devambez, R. Reverdy